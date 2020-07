Die neue Boulderhalle in Kleve : Blut und Wasser geschwitzt

Unser Autor Maarten Oversteegen (l.) leidet an Höhenangst. So ließ er seine Freundin Emma Büns in der Boulderhalle bis nach ganz oben klettern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Am Samstag eröffnete die Boulderhalle. Unser Autor wollte sie testen – erinnerte sich jedoch an seine Höhenangst. So nahm er seine Freundin mit. Ihr Fazit: Das Klettern ohne Seil könnte auch in Kleve zu einem Trend avancieren.

Von Maarten Oversteegen

Die Höhenangst ist ein unnachgiebiger Begleiter. Sie meldet sich auch dann, wenn keine Gefahr droht. Wer wirklich an Höhenangst leidet, hat es auch anderthalb Meter über dem Boden mit schlotternden Knien zu tun. Ich bin so einer. Doch Mama gibt mir bis heute mit auf den Lebensweg: „Ängsten muss man sich stellen.“ Die Nachricht, es werde in Kleve die Boulderhalle „Kliff“ eröffnet, forderte mich also heraus. Mit der Sicherheit von Seilen, Gurten und Karabinern würde ich meine Angst beruhigen können. Was ich nicht wusste: In der Boulderhalle an der Daimlerstraße wird freihand geklettert. Für einen Rückzieher aber war es zu spät. Ich hatte der Redaktion das Versprechen gegeben, mich in den Räumen von Alexander Schmitz und Philip Becker umzusehen und über meine Erfahrungen zu schreiben. Ein Ass aber hatte ich im Ärmel: meine Freundin Emma Büns. Sie scheint völlig angstfrei zu sein. „Ich klettere für dich, wenn du es zumindest einmal versuchst“, sagte sie.

Wer in die Kletterhalle will, muss ein wenig Geduld mitbringen. Vor dem Eingang wird Schlange gestanden. Und das, obwohl die Corona-Vorschriften 100 Sportler gleichzeitig zulassen. Der Grund für das Warten: Nicht nur, dass die Betreiber Einweisungen in ihr Reich geben. Erst einmal müssen auch die passenden Schuhe gefunden werden. Auf Socken darf nicht geklettert werden, es braucht Boulderschuhe. Schmitz kümmert sich drum: „Welche Größe habt ihr?“, „38 und 42“, „Dann hole ich euch 39 und 43.“ Immerhin würden die Boulderschuhe groß ausfallen. Allzu komfortabel liegen sie nicht am Fuß an. „Da werden die Zehen voll eingeklemmt“, sagt Emma. Das aber hat System: Bei Kletterschuhen gehe es darum, die Kraft im Fuß auf den Zehen zu konzentrieren, so Schmitz.

Sie sind die Betreiber der neuen Borderhalle "Cliff": Alexander Schmitz (l.) und Philip Becker. Beide stammen aus dem Kreis Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Das ist die Trendsportart Kletterwand-Bouldern Hintergrund Beim Bouldern soll man mit Kraft, Athletik und Ästhetik möglichst schwere Bewegungsabläufe beherrschen. Gebouldert wird outdoor am Felsen oder in einer Boulderhalle. Zeiten Cliff hat von montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

„Wir sehen in Kleve großes Potential für eine Kletterhalle“, sagt Schmitz. Er selbst sei vor vier Jahren in Nimwegen auf das Hobby gestoßen. „Es war bei mir Liebe auf den ersten Blick“, sagt der 30-Jährige. Sein Kollege Philip Becker sei schon eher in den Bann des freihändigen Kletterns gezogen worden. Gemeinsam wollten sie sich in ihrer Heimat mit einer Halle selbständig machen – und wurden am Tweestrom fündig. Dort stand eine 700 Quadratmeter große Halle leer, die zuletzt als Getränkemarkt genutzt wurde. Das Bouldern sei, das versichert Schmitz mir, auch für Menschen mit Höhenangst gemacht. „Man hat die Gewissheit, dass eigentlich nichts passieren kann, wenn man herunterfällt“, sagt der gelernte Altenpfleger. Dicke blaue Matten sollen Stürze aus bis zu 4,5 Meter verletzungsfrei abfedern. In einigen Monaten wolle man auch therapeutisches Klettern anbieten, um Betroffenen wie mir die Angst vor der Höhe zu nehmen. Auf meine Freundin und mich wartet die Herausforderung jedoch im Hier und Jetzt.

Die Routen an den Wänden sind farbig markiert. Infoschilder am Seitenrand geben Einblicke in die Farbenkunde der Kletterer: gelbe und grüne Routen sind für Anfänger gedacht, blaue und rote sind mittelschwer, erfahrene Boulderer wagen sich an die weißen und schwarzen Griffe. „Wir versuchen es bei den gelben Griffen, oder?“, fragt Emma. Ich nicke vorsichtig. So stehen wir vor einer 90 Grad nach oben ragenden, viereinhalb Meter hohen Wand.

Manche der Griffe lassen sich gut greifen, andere gar nicht. Über welche es nach oben geht, ist uns selbst überlassen. Eine Route ist nicht vorgegeben. Ich lasse Emma in weiser Voraussicht den Vortritt. Innerhalb von einer Minute ist sie oben, den obersten Griff berührt sie für wenige Sekunden mit beiden Händen – das Ziel ist erreicht. „Es ist richtig gut, dass man sofort ein Erfolgserlebnis hat“, sagt sie. Schmitz hatte erklärt, dass man sich jederzeit fallen lassen könne, sofern man darauf achte, die Arme am Körper zu halten.

Mit dem Rücken zu Boden zu fallen erscheint Emma dennoch zu gefährlich. So wählt sie den Weg über die gleichen Griffe zurück. Ich selbst erklimme bloß die ersten beiden Griffe, in anderthalb Meter Höhe beschleicht mich ein flaues Gefühl. „Dann lass es besser sein. Du musst nicht unbedingt noch weiter hoch“, beruhigt mich meine Partnerin. Wohl auch deshalb, weil sie es selbst kurzzeitig mit der Angst zu tun bekommt. Immerhin sind einige der Griffe voller Blut. Kein Grund zur Sorge, erklären die Verantwortlichen. Die Griffe seien neu und daher besonders rau. Auch Emma hat nach einer halben Stunde Schürfwunden an den Händen. „Beim nächsten Mal verwenden wir das weiße Pulverchen, dann geht das“, sagt sie. Überall stehen kleine Tütchen mit Kletter-Chalk herum.

Die schnellen Erfolgserlebnisse sind es, die auch Michael Küster aus Kranenburg gepackt haben. Er richtete die Halle als Handwerker mit ein, in den vergangenen Tagen avancierte er zu einem fortgeschrittenen Kletterer. „Es ist unglaublich, wie schnell man hier Erfolge erzielen kann. Neulich habe ich drei Mal versucht, die blaue Route hochzukommen. Ich musste aber immer wieder aufgeben. Dann bekam ich den Tipp: ´Versuch mal, ganz nah an der Wand zu klettern´. Und schon klappte es“, sagt Küster. Ausgelernt habe er noch längst nicht, schließlich würden die Routen einmal pro Woche neu angeordnet.