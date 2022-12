Immer wieder brennt es Wer stoppt die Union-Brandstifter?

Es brannte heftig inmitten der ehemaligen Produktionshallen in den Backsteinbauten der alten Union-Lebensmittel-Werke, später Unilever. Die Flammen schlugen bis unter die Decke, lecken am Beton entlang, umschlagen die schweren Stahlträger im Raum. Rund 70 Paletten wurden in neun Schichten übereinander getürmt, Unrat dazu gekippt – mindestens 20 brannten wie Zunder in den geschlossenen verlassenen Räumen. Die Klever Feuerwehrleute müssen mit großem Atemschutz gegen den Brand vorrücken, müssen ihn löschen. Das war am Freitag – es sollte aber wieder eine kaputtes Wochenende für die freiwilligen Feuerwehrleute in Kleve folgen: Schon Sonntag mussten sie wieder ausrücken. Wieder brannte die Union, wieder waren Paletten zusammengeschoben worden.