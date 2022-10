Unfallflucht : Unbekannter Autofahrer beschädigt Schildermast an der Triftstraße

Kleve Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit einem beschädigten Schildermast an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring/Triftstraße gemacht haben.

Am Freitagabend hat ein unbekannter Autofahrer einen Schildermast an der Einmündung Friedrich-Ebert-Ring/Triftstraße in Kleve beschädigt und ist dann geflüchtet. Der Mast wurde durch den Unfall verbogen, wie die Polizei berichtet. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um ein größeres Fahrzeug handeln. Ein Zeuge hörte gegen 22 Uhr einen lauten Knall und entdeckte anschließend den verbogenen Schildermast. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, wenden sich an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.