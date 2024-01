Polizei sucht Zeugen in Kleve Autofahrer erfasst Elfjährige auf ihrem Fahrrad und fährt weiter

Was war geschehen? Ein elfjähriges Mädchen war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Emmericher Straße in Richtung Klever Innenstadt unterwegs. Als sie von der Verkehrsinsel auf dem Klever Ring zur gegenüberliegenden Straßenseite fahren wollte, wurde ihr Rad von einem Auto erfasst. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr in Richtung van-den-Berg-Straße weg.