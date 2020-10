19-Jähriger fährt auf Kreuzung : Unfall ohne Führerschein in Kleve – 25.000 Euro Schaden

Kleve Ein 19-Jähriger ohne Führerschein hat laut Polizei in Kleve einen Unfall mit gleich mehreren Autos verursacht. Seine Führerscheinprüfung muss er jetzt nicht mehr antreten – der Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

(lukra) Dieser Unfall wird ein Nachspiel haben – auch wenn die Schäden am Unfallort auf den ersten Blick Schlimmeres befürchten ließen, als sich am Ende herausstellte, wie die Polizei schreibt.

Bereits am vergangenen Freitag war es auf der Kreuzung von Königsallee, Mittelweg und Kirchweg zu dem Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger aus Bedburg-Hau war gegen 16.40 Uhr mit einem Auto auf dem Mittelweg in Richtung Materborn unterwegs und über ein Stoppschild gefahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte er den Beamten zufolge zunächst mit einem vorfahrtsberechtigen Pkw und anschließend mit einem an der Kreuzung wartenden weiteren Fahrzeug, das gegen einen Gartenzaun geschleudert wurde. Ein weiterer Autofahrer konnte eine Kollision durch eine Vollbremsung vermeiden. Den eintreffenden Beamten erklärte der Unfallverursacher, „leider noch keinen Führerschein zu besitzen“ – seine praktische Führerscheinprüfung stehe erst in der kommenden Woche an.