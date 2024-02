Zusammenstoß im Einsatz Vier Verletzte bei schwerem Unfall mit Rettungswagen in Kleve

In Kleve ist es zu einem schweren Unfall mit einem Rettungswagen gekommen, der sich im Einsatz befand. Der Polizei zufolge kam es an der Kreuzung von Materborner Allee und Querallee am Mittwoch gegen 18.05 Uhr zu dem Unglück. Das Fahrzeug des Rettungsdienstes, das mit zwei Personen besetzt war, befand demnach sich auf einer Einsatzfahrt unter Martinshorn. Der Wagen befuhr die Materborner Allee aus Fahrtrichtung Stadtzentrum und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Reichswalde passieren.