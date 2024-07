Frontaler Zusammenstoß Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Kranenburg

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitag auf der Nieler Straße in Kranenburg-Mehr, bei demein 26-jähriger Motorradfahrer aus Kranenburg mit einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine zusammengestoßen war, ist der Mann Montagabend in einer Klinik in Nimwegen gestorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, geführt durch das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve, dauern an. Der Opferschutz der Polizei Kleve steht den Angehörigen weiter zur Seite.