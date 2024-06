Frontaler Zusammenstoß Motorradfahrer bei Unfall in Kranenburg lebensgefährlich verletzt

Am Freitagabend ist es gegen 20.50 Uhr in Kranenburg-Mehr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Kranenburg auf der Nieler Straße aus Richtung Niel kommend in Fahrtrichtung Mehr. In einer Kurve zwischen dem Hogefeld und dem Tutweg kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine.