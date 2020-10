Frontalzusammenstoß : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Kleve

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Kleve

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kleve sind am Freitag zwei Personen bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Nassauer Allee zwischen dem Weißen Tor und der Krankenhaus-Kreuzung. Der 37-jährige Fahrer eines Seat Ibiza aus Kleve war laut Polizei gegen 11.55 Uhr stadteinwärts unterwegs als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort knallte mit dem Jeep einer 39 Jahre alten Autofahrerin aus Bedburg-Hau zusammen.