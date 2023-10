Plötzlich auf die Straße gefahren Pedelecfahrer stirbt nach Unfall in Kleve

Nach einem Verkehrsunfall auf der Klever Straße in Keeken vor einer Woche ist ein 74-Jähriger jetzt seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Am Samstagmorgen (7. Oktober) war der Mann beim Überqueren der Fahrbahn von dem Auto eines 58-jährigen Niederländers erfasst worden.