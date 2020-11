Unfall in Kleve : Mann wird nach Flucht vor Polizei aus Auto befreit - und flieht erneut

Der Wagen war nach der Flucht komplett zerstört. Foto: polizei

Kleve Diese Flucht endete mit einem Totalschaden: Am Montagabend ist es am Klever Ring zu einem schweren Unfall gekommen, der befreite Unfallfahrer setzte dann zu einer zweiten Flucht an.

Ihren Anfang genommen hatte die Unglücksfahrt gegen 20.50 Uhr im Ortsteil Schenkenschanz. Dort soll der 33-jährige Fahrer eines Volvo beim Rangieren eine Hausmauer beschädigt haben. Er flüchtete in Richtung Griethausen, wo ihm die hinzugerufene Funkstreife der Polizei entgegen kam und die Verfolgung aufnahm. Den Beamten zufolge beachtete der Mann die Anhaltezeichen nicht und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit über den Postdeich in Fahrtrichtung Kellen und anschließend über den Breijpott und die Sommerlandstraße wieder zurück auf den Klever Ring.

Im Kreisverkehr zur Kreuzhofstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug und mit Totalschaden in einer Baustelle liegen blieb. Der Verdächtige und sein 36 Jahre alter Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr mit hydraulischem Gerät gerettet werden.

Allerdings war die Flucht für den Fahrer an dieser Stelle offenbar noch nicht beendet: Kurz nachdem er befreit war, versuchte der 33-Jährige vergeblich, erneut zu flüchten. Beide Männer, die erheblich unter Alkoholeinwirkung standen, wurden leicht verletzt. Dem Fahrer, der zudem über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt, wurde eine Blutprobe entnommen.

Unmittelbar vor dem Unfall im Kreisverkehr hatte ein Mann vom dortigen Schnellrestaurant kommend den Klever Ring überquert und war fast vom Pkw erfasst worden. Er konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu einer im Raum stehenden gefährdenden Fahrweise des 33-Jährigen machen können.

(lukra)