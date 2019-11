Unfall in Kleve : Lkw stellt sich quer - Chaos im Berufsverkehr

Foto: Guido Schulmann Der querstehende Lastkraftwagen sorgte am Dienstag rund um Kleve für ein Verkehrschaos. Foto: Guido Schulmann.

Kleve Um 7 Uhr am Dienstag hat sich ein Lkw am Klever Ring quer auf die Fahrbahn gestellt. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos wurde verletzt. Der morgendliche Verkehr in Kleve kam zum Erliegen.

Verkehrschaos in Kleve: Ein querstehender 20-Tonnen-Lastkraftwagen hat am Dienstag kurz nach 7 Uhr den Berufsverkehr in der Kreisstadt gestoppt. Kilometerlange Staus an den Einfallstraßen waren die Folge, die Polizei war bis kurz vor 10 Uhr im Einsatz, um den Verkehr abzuleiten. Erst kurz vor 10 Uhr gab es Entwarnung, war der Lkw von der Fahrbahn des Klever Rings abtransportiert worden.

Gegen 7 Uhr hatte der Fahrer des 20-Tonners den Klever Ring in Richtung Bedburg-Hau befahren, als sich das schwere Gefährt in der Nähe der Kreuzung mit der Uedemer Straße bei einem Bremsvorgang plötzlich quer zur Fahrbahn stellte und die wichtige Straße komplett blockierte. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt am Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt, aber ein nachfolgender Autofahrer erlitt offenbar beim Abbremsen eine Verletzung und musste nach ersten Meldungen ins Krankenhaus transportiert werden.

In der Folge brach ein Verkehrschaos aus: Vor allem auf der Bundesstraße 9 kam es zu kilometerlangen Staus, Polizeibeamte ,musste an mehreren Stellen den Autoverkehr weiträumig umleiten. Der Verkehr beruhigte sich erst Stunden später wieder, nachdem ein Bergekran den Lastkraftwagen von der Fahrbahn gezogen hatte.

(jülo)