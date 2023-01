Im Berufsverkehr Unfall in Kleve – Linienbus kollidiert mit Auto

Die Polizei wurde am Dienstag, 24. Januar, um 8.13 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Uedemer Straße/Nassauer Allee/Albersallee gerufen. Ein Linienbus wollte vom Krankenhaus kommend den Klever Ring hinab in Richtung Schneppenbaum fahren. An der Kreuzung wartete ein Autofahrer darauf, dass er abbiegen konnte. Der Bus fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. Dieses wurde noch auf ein weiteres Auto geschoben. Zum Glück kam es nur zum Blechschaden: Weder der Busfahrer, noch die Autofahrer wurden verletzt. In dem Bus befanden sich auch keine Fahrgäste.