Unfall in Kleve Autofahrerin weicht Reh aus und prallt gegen Baum

Eine 61-jährige Autofahrerin war am Sonntag, gegen 9.30 Uhr, aus Kleve kommend auf der Nieler Straße in Richtung Keeken unterwegs. Nach ihren Angaben querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Die Frau wich mit ihrem Seat Leon dem Tier aus, kam nach links von der Straße ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum am Straßenrand.