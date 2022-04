Unfall in Kalkar : Millionen Maden flogen auf die Straße

Kalkar Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter auf der Straße Zum Wisseler See in Kalkar gab es zwei Schwerverletzte. Der Transporter hatte Maden geladen, die auf die Straße geschleudert wurden.

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter kam es am Dienstagmorgen auf der Straße Zum Wisseler See in Kalkar. Der Pkw, der die Waysche Straße befuhr, hielt laut Polizeisprecherin Manuela Schmickler trotz eines Stoppschildes nicht an der Kreuzung zur vorfahrtsberechtigten Straße Zum Wisseler See. Infolge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Kleintransporter. Beide Fahrer seien infolge der Kollision schwer verletzt worden, so die Polizeisprecherin. Sie seien zur Behandlung ins Krankenaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.