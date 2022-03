Unfall in Bedburg-Hau : Motorradfahrer muss nach Sturz ins Krankenhaus

Am Samstag kam es in Bedburg-Hau zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bedburg-Hau Am Samstag ist ein Motorradfahrer in Bedburg-Hau bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 17 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann aus Bedburg-Hau mit seinem Jeep auf der Friedenstraße in Fahrtrichtung Huisberden und wollte nach links in die Kalflakstraße abbiegen. Hinter dem Jeep fuhr ein 27-jähriger Mann aus Kalkar mit seiner Suzuki.

In Höhe der Einmündung verlangsamte der Autofahrer sein Fahrzeug. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät. Er bremste stark ab, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dadurch stürzte er und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde mittels Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.