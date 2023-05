Zusammenprall in Bedburg-Hau Unfall beim Überholen – Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignet sich am Freitag, 12. Mai, 22 Uhr, auf der Straße Alte Bahn. Nach Angaben der Polizei hat sich das Unglück wie folgt abgespielt: Eine 30-Jährige aus Bedburg-Hau fuhr mit ihrem Audi A 3 die Straße Alte Bahn in Richtung Kleve. Als sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, der den Audi nach jetzigen Erkenntnissen genau in diesem Moment links überholen wollte.