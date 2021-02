Bedburg-Hau : Paketzusteller kippt mit Kleintransporter um

Bedburg-Hau In einer langgezogenen Kurve verlor der Fahrer eines Kleintransporters die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Steinmauer.

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau ist am Samstag um 14.50 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls, der sich auf der Sommerlandstraße ereignete, alarmiert worden. Grund für den Einsatz war ein umgekippter Kleintransporter eines Paketzustelldienstes.

Der Zusteller befuhr die Straße in Richtung Kleve. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Steinmauer. Durch den Aufprall kippte der Kleintransporter auf die Fahrerseite und blieb liegen. Der Fahrer wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst des Kreises Kleve versorgt und in ein Krankenhaus transportiert werden.