Unglück in den Niederlanden Väter aus Deutschland sterben bei Bootsunfall auf der Maas

Bei einem Unfall auf der Maas in den Niederlanden unweit der Grenze zu Goch sind zwei Männer aus Deutschland tödlich verunglückt. Wie lokale Medien berichten, waren die Männer am Pfingstwochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.30 Uhr gekentert. Zu dem Unfal ist es demnach auf Höhe von Heijen gekommen, der Ort liegt direkt an der Grenze zu Gochs Ortsteil Hassum. Nach intensiver Suche seien die leblosen Körper schließlich am Nachmittag des Samstags gefunden worden. Die Polizei untersucht den Fall, man gehe aber von einem tragischen Unglück aus, wie es heißt. Es handele sich um zwei Männer aus Deutschland im Alter von 37 und 38 Jahren.