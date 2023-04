Unglück im Freizeitpark Wunderland Kalkar 30-Jährige aus Wesel bei Unfall auf Kartbahn schwer verletzt

Auf der Kartbahn in Kernie’s Familienpark im Wunderland Kalkar hat es am Freitagabend einen schweren Unfall gegeben. Eine 30-jährige Frau aus Wesel wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Vorsichtshalber war sogar ein Rettungshubschrauber gerufen worden, der jedoch nicht zum Einsatz kam. Wie die Kreispolizei Kleve am Sonntag mitteilte, hatte sich während der Fahrt mit einem Kart der Schal der Frau in der Hinterachse des Fahrzeugs verfangen. Dadurch sei die Weselerin aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Andere Personen als die Fahrerin eines der Karts waren an dem Unfall nicht beteiligt.