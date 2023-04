Verdacht auf Alkohol und Drogen Autofahrer nach Unfall verschwunden – Mann meldet sich bei Klever Polizei

Diese Lage war für die Einsatzkräfte auch nicht alltäglich: Nach einem schweren Unfall auf der B 504 in Kranenburg fanden Feuerwehr und Polizei am Ostersonntag zwar die Unfallstelle und das vollkommen zerstörte Auto – vom Fahrer aber fehlte jede Spur. Der Wagen war entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrerseite liegend zum Stehen gekommen war, nachdem er offensichtlich mehrere kleine Bäume und Sträucher touchiert hatte. Doch auch nach einer größer angelegten Suche mit der Hilfe von Drohnen konnten die Insassen nicht gefunden werden. Wohl aber haben die Ermittler an der Unfallstelle neben polnischen Kennzeichen auch einen Personalausweis sichergestellt.