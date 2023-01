Von der Straße abgekommen Frau muss nach Unfall in Kranenburg aus Auto befreit werden

Zu einem Verkehrsunfall wurden am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr die Löschzüge Kranenburg, Nütterden und die Löschgruppe Frasselt an die Dorfstraße in Höhe der Straße Siep alarmiert. Dort war aus bisher noch ungeklärter Ursache ein mit drei Personen besetztes Auto aus Richtung Kleve kommend nach rechts auf den Grünstreifen geraten, hatte einen Straßenbaum touchiert und war schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum stehen gekommen.