Wenn Regen zum Problem wird Es tropft in die Klever Stadthalle

Diese Chance ließ sich Ludger Kazmierczak nicht entgehen. Der Moderator führte vor gut einer Woche durch den Unternehmerabend in der Klever Stadthalle, wie immer den ein oder anderen Spruch auf den Lippen. Draußen regnete es in Strömen – und auch im Foyer der Stadthalle kam offenbar das Wasser durch. Das griff Kazmierczak natürlich direkt auf der Bühne auf. Wer sich noch einmal kurz abduschen wolle, so Kazmierczak, könne sich ja einfach an eine entsprechende Stelle in der Stadthalle stellen. Er hatte die meisten Lacher auf seiner Seite. Der ein oder andere dürfte aber vielleicht etwas verkniffener geguckt haben.