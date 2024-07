Unbekanntes Flugobjekt Was ist in der Nacht über den Kreis Kleve geflogen?

Für Aufsehen hat in der Nacht von Montag zu Dienstag ein unbekanntes Flugobjekt am Himmel gesorgt. Es überflog den Kreis Kleve: Gegen 22 Uhr, kurz nach Sonnenuntergang, sah man es in Weeze und Kevelaer, danach ging es im Dunkeln weiter über Goch und Kranenburg. Die Klever Polizei bekam deswegen mehrere Anrufe. Sie gibt aber Entwarnung: Es war ein Gasballon. „Es war ein genehmigter beziehungsweise bekannter Flug“, so ein Sprecher. In der Nacht soll der Ballon ungefähr eine Höhe von 2400 Metern gehabt haben. Was aber hat es mit dem Ballon auf sich?