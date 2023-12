Passantinnen intervenieren Unbekannter spricht elfjährigen Jungen auf Parkplatz an

Ein bislang unbekannter Mann sprach am Sonntag (3. Dezember 2023) gegen 15.40 Uhr auf dem Waldparkplatz an der Straße Hirschpfuhl in Kleve einen elfjährigen Jungen an und forderte ihn auf, mit ihm zu kommen. Zwei Passantinnen hörten das Gespräch und rieten dem Jungen, sofort nach Hause zu gehen. Die Eltern verständigten dann die Polizei.