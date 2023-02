Grabstätten beschädigt Unbekannte verwüsten Friedhof in Bedburg-Hau

Am Montagmorgen erreichten die Gemeindeverwaltung Bedburg-Hau diverse Berichte vom St.-Stephanus-Friedhof in Hasselt. Dort war es ganz offenbar in der vorangegangenen Nacht zu Vandalismus gekommen. Insbesondere an den Rasenreihengräbern für Erd- und Urnenbestattungen in Richtung Schulstraße wurden hingeworfene Pflanztöpfe, Grabgestecke, Blumen und Kerzen gefunden.