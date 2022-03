Fahrzeug startete nicht : Versuchter Diebstahl eines Kleinlasters in Kleve

Versuchter Diebstahl eines Kleinlasters in Kleve

Kleve Die Täter drangen durch eine defekte Scheibe ein, konnten den Wagen aber nicht starten. Sie verließen den Kleinlaster aber nicht ohne Beute.

Offenbar durch eine provisorisch abgeklebte weil defekte Scheibe sind unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen FIAT Kleinlaster eingedrungen, der am Pastor-Leinung-Platz abgestellt war. Sie versuchten, das Fahrzeug zu starten und beschädigten dabei das Zündschloss. Fortbewegen konnten die Täter den Fiat jedoch nicht.