Zwei Einbrüche in einer Nacht Unbekannte Täter dringen in zwei Firmen in Kalkar ein

Einbruchserie in Kalkar: In der Nacht von Samstag (7. Oktober 2023) auf Sonntag drangen unbekannte Täter unerlaubt in ein Firmengelände an der Wöhrmannstraße, Ecke In den Vennen, ein. Die Täter schlugen gewaltsam ein Fenster ein, um in das Innere einer Lagerhalle zu gelangen. In der Lagerhalle durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Spinde. Weiterhin wurde der Schließzylinder der Lagerhallentür aufgebohrt. Eine weitere Lagerhalle wurde von den Tätern ebenfalls angegangen. Auch hier wurde ein Fenster eingeschlagen und alle Schränke und Spinde sowie die dortigen Büroräume durchsucht. Nach ersten Angaben sei der Inhalt eines Zigarettenautomaten entwendet worden.