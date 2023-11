Hochwertiges Werkzeug gestohlen Unbekannte Täter brechen in Lagerhalle in Bedburg-Hau ein

Bedburg-Hau · In Bedburg-Hau ist es am Wochenende zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter brachen in eine Lagerhalle in Bedburg-Hau ein. Was sie erbeuteten.

20.11.2023 , 10:52 Uhr

Die Einbrecher transportierten das Diebesgut wahrscheinlich in einem größeren Fahrzeug ab. Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 9.30 Uhr in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Waldstraße in Bedburg-Hau eingebrochen. Sie hebelten eine Tür zur Halle auf und entwendeten diverse hochwertige Werkzeugmaschinen sowie einen Aufsitzrasenmäher. Zum Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die dahingehend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

(RP)