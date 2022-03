Diebstahl in Bedburg-Hau : Betonmischer auf Baustelle entwendet

Diebstahl in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau-Hasselt Ein Betonmischer stahlen die Unbekannten wohl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einer Baustelle.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15.35 Uhr, und Donnerstag, 6.40 Uhr, haben unbekannte Täter von einem Baustellengelände an der Kreuzung Am alten Sportplatz / Heinrich-Binn-Straße eine Speismaschine entwendet. Die große Maschine stand neben einem Rohbau. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen.