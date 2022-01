Kleve : Einbruch in McDonalds-Filiale

In eine McDonalds-Filiale in Kleve drangen Unbekannte am Donnerstagmorgen ein (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Kleve Bei einem Einbruch in eine Klever McDonalds-Filiale haben unbekannte Täter Bargeld erbeutet.

Unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen in die Filiale der Fast-Food-Kette McDonalds an der Van-den-Bergh-Straße eingedrungen. Sie verschafften sich durch den Drive-in-Schalter Zugang zum Gebäudeinneren. Dort öffneten die Täter vermutlich mit Hilfe einer Flex einen Tresor und entwendeten das enthaltene Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve telefonisch unter 02821 5040 entgegen.