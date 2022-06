Bedburg-Hau : Unbekannte blockieren Straße mit Hindernissen

Bedburg-Hau Die Täter hatten ein Absperrband über die Straße gespannt, den Fuß einer Warnbake mittig auf die Fahrbahn gelegt und eine Parkbank mittig auf die Fahrbahn gestellt. Die Polizei sucht nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte haben am Donnerstagabend die Kaiser-Wilhelm-Allee mit diversen Gegenständen blockiert. Ein Busfahrer, der gegen 23 Uhr auf das Hindernis auf der Straße aufmerksam geworden war, informierte die Polizei. Der Grund: Die Täter hatten ein Absperrband über die Straße gespannt, den Fuß einer Warnbake mittig auf die Fahrbahn gelegt und eine Parkbank mittig auf die Fahrbahn gestellt. Aufgrund der Dunkelheit waren die Hindernisse nur schwer erkennbar, so die Polizei.Nachdem die Gegenstände beseitigt waren und der Zeuge und die Beamten den Einsatzort verlassen hatten, kehrten die Täter offensichtlich wieder an den Ereignisort zurück. Gegen 23.45 Uhr entdeckte der Zeuge erneut Absperrband und den Fuß der Warnbake auf der Fahrbahn.