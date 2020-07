Lokale Politik in Kleve : Unabhängige Klever treten nicht mehr zur Wahl an

Kleve Die Mitglieder der Fraktion der Unabhängigen Klever (UK) treten nicht bei der Kommunalwahl 2020 an. Nachdem bereits Fabian Merges seinen Rückzug bekanntgab, ziehen nun Heinz Goertz und Alexander Janßen nach.

Als Offene Klever (OK) waren sie 2014 in den Rat der Stadt Kleve gekommen, hatten fünf Sitze dort erobert. Doch dann kam es im Oktober 2018 zum Bruch: Fabian Merges, Heinz Goertz, Carina Merges und Alexander Janßen trennten sich von der OK und waren von da an eine eigene Fraktion – die Unabhängigen Klever. Mit Blick auf die Kommunalwahl 2020 hatte Fabian Merges bereits seinen Rückzug erklärt (wir berichteten), weil er und seine Frau aus familiären und beruflichen Gründen vorerst kein Ratsmandat mehr anstreben. Nun ziehen Heinz Goertz und Alexander Janßen nach. Auch sie möchten aufgrund neuer und anderer Lebensschwerpunkte ausscheiden. Das teilten sie am Freitag mit. „Daher haben sich die Unabhängigen Klever entschlossen, bei der nächsten Wahl nicht anzutreten“, heißt es in der Mitteilung.