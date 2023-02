Einsatz bei Umzügen Bewaffnete Zivilbeamte unter den Narren in Kleve und Rees

Die ersten dachten noch an ein Kostüm, bei genauerem Hinsehen war dann aber relativ schnell klar: Diese Waffen sind echt – und im Dienstgebrauch. Bei Karnevalszügen in Kleve und Rees waren bewaffnete Zivilbeamte im Einsatz. Auch unser Fotograf entdeckte die Einsatzkräfte zufällig am Rande des Zuges in Kleve. Schwarze Jacke, Mütze, Handschuhe und an der Hüfte gut sichtbar die Dienstwaffe. Wofür wurden die Beamten bei dem Volksfest eingesetzt? Wir haben bei der Polizei im Kreis Kleve nachgefragt.