Minister-Besuch : 275.000 Bäume in 13 Jahren gepflanzt

Kleve Im Rahmen einer Kooperation zwischen Stadtwerken Kleve und Regionalforstamt Niederrhein wurden im Reichswald umfangreiche Aufforstungs-Maßnahmen ergriffen. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser war vor Ort.

Im vergangenen Jahr ging Rolf Hoffmann nach 27 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Claudia Dercks trat im Oktober 2019 seine Nachfolge an und ist seitdem Geschäftsführerin der Stadtwerke Kleve. Eine Sache lag ihrem Vorgänger besonders am Herzen: sauberes, gutes Trinkwasser. Aus diesem Grund wurde auf Hoffmanns Initiative im Jahr 2007 eine Kooperation mit dem Regionalforstamt Niederrhein ins Leben gerufen. Das Resultat aus nunmehr 13 Jahren Zusammenarbeit, die Dercks „mit Freude“ fortführt, kann sich sehen lassen. Bis ins Jahr 2019 wurden zugunsten des Trinkwasserschutzes im Reichswald 250.000 Bäume gepflanzt; inzwischen ist die Zahl gar auf 275.000 angestiegen. Zu diesem Anlass luden die Stadtwerke am vergangenen Freitag NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser zum Klever Wasserwerk ein, damit diese sich das Engagement im Reichswald direkt vor Ort ansehen konnte. Und sie war hellauf begeistert.