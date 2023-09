„Kein erfolgversprechender Weg“ Landrat übt scharfe Kritik an Reform beim Bürgergeld

Die Kritik an diesem Systemwechsel kommt nicht nur von den kommunalen Jobcentern, sondern auch von den Gewerkschaften, der NRW-Landespolitik und vielen weiteren Bundesländern. So hatten zuletzt unter anderem sieben Verbände, darunter auch die der katholischen und evangelischen Kirche, in einem offenen Brief an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) appelliert, das Vorhaben zu stoppen. Es bestünde die Gefahr, dass „die Wahrscheinlichkeit der Verarmung junger Menschen“ dadurch erhöht werde. Noch aber sei kein Umdenken beim Bund erkennbar.