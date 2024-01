Ergebnisse einer Umfrage Zweiter Nationalpark in NRW soll kommen – aber wo?

Der Weg zu einem zweiten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen ist weitaus holpriger, als die Landesregierung gehofft hatte. Wie berichtet, sprechen sich die meisten Regionen gegen eine Bewerbung aus. Im Gespräch ist ebenfalls der Reichswald. Wobei es im Kreis Kleve auch reichlich kritische Stimmen gibt. In einer repräsentativen Civey-Umfrage mit 3000 Menschen in NRW, die der Naturschutzbund (Nabu) in Auftrag gegeben hatte, hielten 45,4 Prozent der Befragten in der Region alle zur Auswahl stehenden Standorte (siehe Infobox) für passend. 29,7 votierten für den „eigenen“ Reichswald. Mehrfachnennungen waren nicht möglich. Allerdings lautete die Frage nicht, ob man überhaupt für oder gegen einen zweiten Nationalpark ist. Ausgangspunkt der Umfrage ist, dass in jedem Fall ein zweiter Nationalpark in NRW ausgewiesen wird.