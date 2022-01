Umfrage in Bedburg-Hau : Wer kann eigentlich noch Platt?

Bedburg-Hau Mundartforscher Georg Cornelissen und der Geschichtsverein laden Bürger zur Teilnahme an einer Mundart-Umfrage ein. Einsendeschluss ist Ende Januar.

(RP) Wer einen der in der Gemeinde Bedburg-Hau gesprochenen Dialekte beherrscht, ist eingeladen, einen Fragebogen auszufüllen, der einen „Test“ enthält, der zugleich ein Beitrag für eine wissenschaftliche Arbeit ist. Es sind dort Begriffe zu lesen wie „Schubkarre“, „Maulwurf“, „Frosch“ oder „Hosenträger“. Wer hat dazu und zu 27 weiteren Wörtern eigene Umschreibungen. Konkret: Wie heißt das auf Platt? Die Einladung schließt die Menschen in Louisendorf mit ihrem Pfälzer Dialekt ausdrücklich mit ein.

Gestartet wurde die Aktion Ende 2021, bis zum 31. Januar werden die ausgefüllten Fragebögen zurückerwartet. Es handelt sich um ein Projekt des Sprachwissenschaftlers Georg Cornelissen, der aus Kevelaer-Winnekendonk stammt und für seine Dialekt-Kenntnisse sehr bekannt ist. Er arbeitet in dieser Sache zusammen mit dem Geschichtsverein Bedburg-Hau. Zu bekommen ist der Fragebogen an der Infotheke im Rathaus, er lässt sich auch auf der Internetseite des Geschichtsvereins herunterladen. Die ausgefüllten Bögen können abgegeben, per Post geschickt oder zurück gemailt werden (Adressen auf dem Bogen).

„Nehmen Sie zum Beispiel die Bezeichnungen für den ‚Frosch‘ oder das ‚Taschentuch‘: Was da bis jetzt schon an Varianten genannt worden ist, hat mich echt überrascht – positiv überrascht“, so Georg Cornelissen in seiner Zwischenbilanz. „Aber je mehr Menschen mitmachen und ihren individuellen Sprachgebrauch einbringen, um so interessanter wird das Ergebnis werden.“ Im Geschichtsbrief Bedburg-Hau 2022 möchte der Forscher die Resultate vorlegen und in die Dialektlandschaft des unteren Niederrheins einordnen.