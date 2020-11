Kostenpflichtiger Inhalt: Geschäftsübergabe in Kleve : Kunsthaus in die nächste Generation

Ulrike Becker mit ihrem Sohn Fabian mitten in den Auslagen des Kunsthauses. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Ulrike Becker übergibt das Kunsthaus Elbers an ihren Sohn Fabian. Der 33-Jährige wird das Geschäft an der Großen Straße in Kleve ab Januar 2021 führen. Er möchte einen „fließenden Übergang“.