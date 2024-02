Demonstration am Samstag Ukrainer rufen in Kleve zur Demo für Frieden auf

Zum zweiten Jahrestag der russischen Invasion am Samstag rufen in Kleve lebende Ukrainer zur Demonstration für Frieden und Freiheit auf dem Koekkoekplatz in Kleve auf. Ab 13 Uhr wollen Alina Mykhailenko und ihre Mitstreiter ein Zeichen gegen den russischen Einmarsch setzen. Die Ukrainer hoffen auf eine rege Beteiligung aus der Bevölkerung. Die Reden möchte Mykhailenko deshalb auf Ukrainisch und auf Deutsch halten. „Die Stadt Kleve unterstützt uns sehr gut“, sagt sie. Deswegen freut sie sich auch, dass sich der erste stellvertretende Bürgermeister in Kleve, Joachim Schmidt, angekündigt hat.