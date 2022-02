Parteien organisieren Protest : Ukraine-Mahnwachen in Kleve und Geldern

In zahlreichen Städten gehen Menschen auf die Straßen, um gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine zu demonstrieren. Foto: dpa/Jane Barlow

Kreis KLeve In Geldern findet am Freitag eine Kundgebung für die Ukraine und gegen den Angriffskrieg Russlands statt, am Sonntag soll es eine Mahnwache auf dem Koekkoekplatz in Kleve geben.

Nach den Geschehnissen in der Ukraine rufen CDU, SPD, Grüne, FDP und Offene Klever gemeinsam zu einer Mahnwache auf. „Dies sind Zeiten, in denen die Gesellschaft ganz besonders zusammenrücken muss. Gemeinsam mit allen demokratischen Parteien im Kreis Kleve stehen wir überparteilich Schulter an Schulter, solidarisch, als Menschen für unsere grundlegendsten Werte ein: Frieden und Freiheit“, heißt es in einer Erklärung, die am Donnerstagabend verschickt wurde. „Der Krieg darf sich nicht weiter ausbreiten, er muss beendet werden.“ Am Sonntag, 27. Februar, findet die Mahnwache um 13 Uhr am Koekkoekplatz in Kleve statt. „Nie waren Bürgerpflicht und Solidarität wichtiger als jetzt“, heißt es in dem Aufruf.

Unterdessen haben die Jugendorganisationen von CDU, SPD, FDP und Grünen im Kreis Kleve zu einer gemeinsamem Kundgebung für die Ukraine in Geldern aufgerufen. Am Freitagabend um 18 Uhr versammeln sie sich dort am Markt, um ihre Solidarität mit dem Land zu zeigen, das von Russland angegriffen wird. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass hier alle demokratischen Parteien zusammenstehen“, sagt Robert Böving, Vorsitzender der Jungen Union (JU) im Kreis Kleve. Die Idee sei sehr spontan entstanden, erst in den vergangenen Tagen habe man sich zusammengesetzt und war sich sofort einig, eine Kundgebung abhalten zu wollen.

Info Bistum will mit Aktion Zeichen setzen Kerzen ins Fenster Das Bistum Münster lädt dazu ein an den kommenden Tagen jeweils um 18 Uhr eine Kerze zu entzünden und in die Fenster zu stellen. „Nach den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine, dem Angriff Russlands, möchten wir mit der Aktion ein deutliches Zeichen für den Frieden und für unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen“, sagt Hans-Georg Hollenhorst von der Fachstelle Weltkirche des Bistums.

„In unserer Generation ist in Deutschland niemand mit der Erfahrung eines Krieges in Europa aufgewachsen“, sagt Luca Kersjes, Vorsitzender der Jungen Liberalen (Julis) im Kreis Kleve. Er sei besorgt ob der Situation und hält es für wichtig, dass auch im Kreis Kleve Solidarität mit der Ukraine gezeigt wird. Dem Zusammenschluss zur Kundgebung war ein Aufruf der Bundesvorstände von JU, Julis, Jusos und Grüner Jugend vorausgegangen. „Es ist wirklich wichtig und gut, dass wir bei diesem Thema alle einer Meinung sind und zusammenstehen“, sagt Marek Tietjen, Vorsitzender der Jusos. „Wenn wir über die ukrainische Zivilbevölkerung reden, bin ich sehr besorgt“, so Tietjen. „In einer solchen Situation ist die Zusammenarbeit selbstverständlich“, sagt auch JU-Vorsitzender Böving.

„Der Impuls für die Kundgebung kam vom Juso-Vorstand“, sagt Sven van Heek, politischer Geschäftsführer der Grünen Jugend. „Wir sind eine Generation, die in Frieden aufgewachsen ist“, sagt auch van Heek. Dass jetzt in Europa ein Angriffskrieg ausgebrochen ist, sei bedrückend – und auch irgendwie surreal.

Die Veranstalter rechnen damit, dass etwa 30 bis 50 Menschen zu der Kundgebung kommen. „Das völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands verurteilen wir scharf. Selbstverständlich stehen wir solidarisch an der Seite der Ukraine und rufen jeden auf, sich unserer Aktion anzuschließen“, so die Vorsitzenden der Jugendorganisationen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Im Kreis Kleve gibt keine Jugendorganisation der AfD, die der Linkspartei ist inzwischen nicht mehr aktiv.