Uhr an der Schwanenburg Niemand will die Reparatur bezahlen – hat Kleves letzte Stunde geschlagen?

Kleve · Das goldene Zifferblatt befindet sich an Kleves Wahrzeichen. Seit September steht die Süduhr der Schwanenburg aber still. Die Reparatur will niemand bezahlen. Und jetzt?

09.01.2024 , 16:30 Uhr

Auch um 15 Uhr zeigt die Süduhr des Schwanenturms 10 Uhr an. Foto: Jens Helmus

Von Jens Helmus