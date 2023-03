Uedemer Straße lange gesperrt Zwei junge Frauen bei Unfall in Kleve schwer verletzt

Schwerer Unfall am frühen Sonntagmorgen: Um 6.20 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zur Uedemer Straße im Stadtgebiet von Kleve gerufen. Nach Auskunft der Polizei waren nahe des Einmündungsbereichs Uedemer Straße / Klever Ring zwei Autos im Begegnungsverkehr miteinander kollidiert. Bei dem Frontalunfall wurden beide junge Fahrerinnen schwerstverletzt, Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei am Vormittag. Eine von beiden war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.