Kunde aus Uedem fühlt sich betrogen „Es war die falsche Telekom“

Schon seit mehr als 60 Jahren ist Walter Uhlmann zufriedener Kunde der Deutschen Telekom. Dem Unternehmen vertraut er, wenn es ums Festnetz geht. So freute sich der Rentner auch über ein Schreiben, das er im April vermeintlich von der Telekom erhielt. In dem Brief wurde eine DSL-Flatrate beworben, 34,99 Euro im Monat sollte sie kosten. Weil das Ehepaar Uhlmann viele Ferngespräche führt, erschien ihnen das Angebot attraktiv.