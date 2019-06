Ursache noch unklar : Scheune in Uedem-Keppeln brennt komplett nieder

Scheune in Uedem-Keppeln brennt komplett nieder

Uedem-Keppeln Eine Scheune in Uedem-Keppeln im Kreis Kleve hat am Montagabend gebrannt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Flammen drohten, auf die danebenliegenden Hallen überzugreifen.

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr in Uedem-Keppeln (Kreis Kleve) im Einsatz. An einem Gehöft steht laut der Leitstelle der Klever Feuerwehr eine Scheune in Flammen. Zusätzlich zur Uedemer Feuerwehr sind auch Kräfte der Bundeswehr-Feuerwehr aus Kalkar vor Ort.