Beeindruckende Bilder Wo man am Niederrhein ein Meer aus Tausenden Kürbissen sehen kann

Nach der Aussaat im Mai folgt ab Ende September, Anfang Oktober in der Regel die Ernte mit den Vollerntemaschinen. Die Spezialmaschine besitzt eine Stachelwalze, mit der die Kürbisse aufgespießt werden. Diese werden dann in einer Zerreißtrommel zerkleinert und die Kerne schließlich in einer rotierenden Siebtrommel vom Fruchtfleisch getrennt. Anschließend geht es dann in die Waschanlage, in der die Kerne gründlich gesäubert werden.