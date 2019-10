Fußball : U15 wird zuhause ausgekontert

Luc Nebelung (links) und die Klever U15 hatten gegen Hamborn das Nachsehen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve C-Junioren-Niederrheinliga: 1: FC Kleve - SF Hamborn 1:3 (1:2)

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niko Hegemann

Eine bittere Niederlage setzte es am Samstag für die C-Junioren des 1.FC Kleve in der Niederrheinliga. Die Mannschaft von Markus Verkühlen und Daniel Lehnert unterlag daheim den SF Hamborn mit 1:3 und gab eine 1:0-Führung aus der Hand. Die U15 geht dadurch auf Platz sieben im Tabellenmittelfeld in die Herbstpause, ehe es in drei Wochen beim KFC Uerdingen weitergeht. In der Qualifikation für den Niederrheinpokal schalteten die Rot-Blauen zudem den TSV Weeze mit 3:1 aus, es trafen Jan Lehnert und Malte Baumeister.

Mit zwei Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche gingen die Klever das Spiel an, Hannes Michajleczko und Luca Erkens rückten neu in die Startelf. Auch wenn Hamborn die erste Gelegenheit hatte, zeigten sich die Gastgeber zu Beginn etwas griffiger und torgefährlicher. Nach einer Viertelstunde belohnte sich Kleve auch in Person von Jan Lehnert, der nach einer Ecke mit einem schönen Schuss in den Winkel traf (15.). Weniger als 60 Sekunden nach dem Führungstreffer glichen die Gäste aber schon aus, nach einem Konter gelangte der Mittelstürmer alleine vor das Tor und überwand Thore Seifert problemlos zum 1:0 (16.). Dem ging jedoch ein klares Foul an Kleves Innenverteidiger voraus, was der Schiedsrichter jedoch nicht ahndete. In der Folge kam Hamborn besser ins Spiel und hatte Pech bei einem Lattentreffer. Bis zur Pause blieb die Begegnung auf Augenhöhe, mit dem Pausenpfiff konterten die Sportfreunde die Schwanenstädter aber aus und erzielten das 2:1 (35.).

In Hälfte zwei kamen die Klever engagiert aus der Kabine und versuchten, schnell den Ausgleich zu erzielen. Hamborn verteidigte aber souverän, erspielte sich selber die besseren Chancen und war dem nächsten Tor am nächsten. Fallen sollte dies schließlich fünf Minuten vor Schluss, mit dem 3:1 war die Begegnung entschieden (65.). Nicht unverdient gewann der Tabellennachbar der Rot-Blauen somit am Bresserberg. „Der Sieg für Hamborn geht so in Ordnung, wir haben kein gutes Spiel gezeigt“, sagte auch das Trainerteam anschließend.