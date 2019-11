Jugendfußball : U15 verpasst in Kray einen Punktgewinn

Kleve C-Jugend-Niederrheinliga: FC Kray - FC Kleve 4:2 (2:2).

Nach dem Erreichen des Niederrheinpokals vor einer Woche stellte das Trainergespann der Klever, Markus Verkühlen und Daniel Lehnert, die Elf auf einigen Positionen um. Mit Kray wartete kein unbekannter Gegner auf die Rot-Blauen, in den Qualifikationsspielen zur Niederrheinliga hatten sich die beiden noch mit 1:1 voneinander getrennt. Auch am Samstagnachmittag begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, den ersten Wirkungstreffer landeten nach einem Missverständnis zwischen Abwehr und Torwart die Gastgeber und trafen zum 1:0 (5.). Kleves Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten: Jan Lehnert setzte sich im Strafraum durch und konnte nur noch mittels einer Grätsche gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Malte Baumeister zum Ausgleich. Nur drei Minuten später erwies sich Krays Noah Becker nach einer Ecke als gedankenschnellster Spieler und staubte zum 2:1 ab (19.). Noch vor der Pause glichen die Schwanenstädter aber wieder aus, erneut war es eine schöne Aktion von Lehnert, der letztlich für Milan Taylan auflegte, der zum 2:2 traf (28.).

Nur drei Minuten nach der Pause dann aber der nächste Rückschlag – Edmond Kadrijaj erzielte per direkt verwandeltem Freistoß das 3:2. Zehn Minuten später sorgte Mohamed Bakri ebenfalls per Standard für die Entscheidung (48.). In einer recht chancenarmen Partie passierte danach nicht mehr viel vor den beiden Toren, sodass der FC am Ende mit leeren Händen dastand. „Heute ärgern wir uns, nichts mitgenommen zu haben. Das war wirklich vermeidbar“, sagte Lehnert nach Abpfiff.