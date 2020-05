Freizeit : Sonnenklar zeigt den Niederrhein

Kreis Kleve Reisesender widmet sich einen Tag lang den Urlaubsangeboten aus den Städten und Orten der Kreise Kleve und Wesel. Mit dazu gehören die Xantener Südsee oder der Familienspaß im Wunderland Kalkar.

(RP) Zwar ist die Gala „Goldene Sonne“ in diesem Jahr dem Corona-Virus zum Opfer gefallen, aber ganz vergessen hat der Reisesender „Sonnenklar“, der mit der Region seit Jahren zusammenarbeitet, den Niederrhein nicht. Deshalb widmet er ihm am 5. Juni einen ganzen Tag voller Beiträge aus den Städten und Orten der Kreise Kleve und Wesel.

Strandurlaub an der Xantener Südsee, Familienspaß im Wunderland Kalkar, Abenteuertouren durch den Kletterwald: Zwischen Rhein und Maas warten Top-Reiseziele auf die Besucher. „Urlaub in der Heimat liegt im Trend. Das zeichnete sich schon vor der Corona-Krise ab“, sagt Andreas Lambeck, Geschäftsführer von Sonnenklar.TV. Der Sender präsentiert deshalb am 5. Juni viele spannende Ziele am Niederrhein. Freizeitparks wie Wunderland Kalkar sind darunter, aber auch Urlaub auf dem Hausboot in Wesel oder auch Übernachtungen auf Schloss Hertefeld in Weeze.