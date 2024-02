Von Talk bis Tango Worauf sich Besucher am Klever Turm 2024 freuen können

Der Auftakt ist am Mittwoch, 14. Februar, 20 Uhr, mit argentinischem Tango (Einlass ab 18.30, Tickets 15 Euro). Ein Abend, der zeigt, dass argentinischer Tango auch am Niederrhein eine Heimat hat. Juliane Hartnack aus Kleve ist Mitglied des deutsch-argentinischen Tango-Ensembles „Triolet“, das an dem Abend im Turm gastiert. In der Besetzung Bandoneon, Gitarre und Klarinette/Gesang gehört das Trio seit einigen Jahren zum Tango-Zirkel von Buenos Aires und ist momentan auf Tournee in Europa. Hartnack wuchs in Kleve in „Sichtweite“ des Turms auf, bevor die Klarinettistin nach Argentinien zog. „Es geht an dem Abend um die Musik, das Gefühl Tango, nicht ums Tanzen“, sagt Schmitz.